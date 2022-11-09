Суд вынес решение по блогеру Некоглаю

Пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая заявила, что суд постановил выслать из России блогера Николая Лебедева за нарушение миграционных правил. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Постановлением Пресненского районного суда города Москвы Лебедев Николай признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ. Назначено наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России», – рассказала Кокая.

Отмечается, что после вступления решения суда в силу у блогера будет время на то, чтобы самостоятельно уехать за границу. Если Лебедев этого не сделает, то правоохранительные органы будут иметь основания, чтобы выслать его силой. Кроме того, у блогера есть десять суток на обжалование приговора.

Блогер Николай Лебедев также известен под псевдонимом Nekoglai. Его задержали в Москве вскоре после видео, в котором Лебедев пародирует российского военнослужащего под обстрелом, который откидывал сброшенные на него с дрона гранаты. Лебедев спародировал эту ситуацию у себя дома. При этом в пресс-службе суда подчеркнули, что данный сюжет на заседании вообще не упоминался, а по сути предъявленного нарушения сам блогер «ничего конкретного» не сказал.