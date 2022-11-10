Несколько сел в Белгородской области попали под обстрел ВСУ

Сразу несколько сел в Белгородской области попали под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Фото: @vvgladkov/Telegram @vvgladkov/Telegram

По словам Гладкова, при обстреле никто из жителей региона не пострадал, однако возникли перебои с электроснабжением.

«Есть повреждение подстанции. Без электроэнергии сейчас остаются Устинка, Лозовое, Черемошное, Соловьёвка, Петровка и Ровенек», — сообщил он.