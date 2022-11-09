В Казани произошел крупный пожар

В Казани загорелся двухэтажный ресторан «Михайловская усадьба». Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным ГУ МЧС России по Татарстану, сообщение о возгорании поступило в 16:23 мск. Пожарные подразделения выехали по адресу: Казань, п. Малые Клыки, улица Большая Красная, д. 121 б.

В общей сложности, на вызов были направлены четыре единицы специальной техники и 20 человек личного состава.

Первоначальная площадь возгорания чердачного помещения «Михайловской усадьбы» составила 50 кв. м. Позже пожар разросся до 1,2 тыс. кв. м. Для борьбы с ним были направлены дополнительные наряды и техника, сообщает РИА «Новости».

В общей сложности к тушению были привлечены 59 человек и 20 единиц техники.