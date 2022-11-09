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1 час назад

Сальдо подтвердил гибель Стремоусова

Илья Родин

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель своего заместителя Кирилла Стремоусова в ДТП. Об этом пишет ТАСС.

Сальдо подчеркнул, что ему очень тяжело рассказывать о гибели Кирилла Стремоусова.

«Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП», - уточнил глава региона.

По его словам, Стремоусов «работал без автомата», работал своим словом и умением говорить. Он преподносил людям правду о событиях, происходящих в регионе.

Сальдо отметил, что Кирилл постоянно ездил по территории региона. Бывал на передовой, в тылу, в Херсоне. И везде «чисто и искренне говорил» с людьми.

Руководитель региона напомнил, что у Стремоусова осталось пять детей и в скором времени должен родиться шестой. Он пообещал позаботиться о семье своего погибшего подчиненного.

Ранее гибель Стремоусова прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов. Он назвал ее огромной трагедией.

Происшествия,Видео,Кирилл Стремоусов,Сергей Аксенов,
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