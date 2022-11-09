Пресненский суд Москвы в среду принял решение о принудительном выдворении из России гражданина Молдавии, блогера Некоглая (настоящее имя - Николай Лебедев), который накануне опубликовал пародию на российского военного. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.