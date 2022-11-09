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19 минут назад

Суд оштрафовал на 5 тыс. рублей и выдворил из РФ блогера Некоглая

ТАСС

Пресненский суд Москвы в среду принял решение о принудительном выдворении из России гражданина Молдавии, блогера Некоглая (настоящее имя - Николай Лебедев), который накануне опубликовал пародию на российского военного. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Пресненского районного суда города Москвы Лебедев Николай признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение миграционного законодательства). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации путем принудительного перемещения", - сообщили в пресс-службе.

Происшествия,Видео,Николай Лебедев,
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