Пресненский суд Москвы в среду принял решение о принудительном выдворении из России гражданина Молдавии, блогера Некоглая (настоящее имя - Николай Лебедев), который накануне опубликовал пародию на российского военного. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Постановлением Пресненского районного суда города Москвы Лебедев Николай признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение миграционного законодательства). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации путем принудительного перемещения", - сообщили в пресс-службе.