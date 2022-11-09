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15 минут назад

Минздрав Херсонской области не подтвердил сообщение о гибели Стремоусова

News.ru

В Минздраве Херсонской области подтвердили, что замглавы региона Кирилл Стремоусов попал в ДТП. Министр здравоохранения области Вадим Ильмиев отметил, что в ведомстве выясняют его состояние. Факт гибели политика пока не подтвержден, добавил Ильмиев.

Минздрав Херсонской области не подтвердил сообщение о гибели Стремоусова
Фото: t.me/Stremousov_Kirillt.me/Stremousov_Kirill

На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние — мы предоставим сведения, — заявили в министерстве.

9 ноября украинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Информацию также подтвердил источник Telegram-канала Readovka. Позднее в разговоре с «Известиями» о произошедшем заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее в этот же день Стремоусов заявил, что около 80 тысяч человек были эвакуированы из Херсонской области в целях безопасности. Он добавил, что сам на данный момент находится в Херсоне. Стремоусов до этого отметил, что российские войска могут покинуть Херсон и переместиться на левый берег Днепра. Город находится на правом берегу реки.

Происшествия,СВО,Кирилл Стремоусов,Анатолий Шарий,
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