Во дворе российской школы нашли мертвую женщину

В управлении Следственного комитета России сообщили, что во дворе школы №24 в Советском районе Красноярска нашли тело мёртвой женщины. Об этом пишет портал «НГС24».

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Согласно предварительным данным, женщина умерла от естественных причин, признаков криминального характера произошедшего следователи пока не обнаружили. Однако окончательные выводы будут сделаны только после судмедэкспертизы в морге.

Руководство школы, во дворе которой было обнаружено тело, пока никак не прокомментировало ситуацию.