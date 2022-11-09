Во дворе российской школы нашли мертвую женщину

В управлении Следственного комитета России сообщили, что во дворе школы №24 в Советском районе Красноярска нашли тело мёртвой женщины. Об этом пишет портал «НГС24».
Согласно предварительным данным, женщина умерла от естественных причин, признаков криминального характера произошедшего следователи пока не обнаружили. Однако окончательные выводы будут сделаны только после судмедэкспертизы в морге.
Руководство школы, во дворе которой было обнаружено тело, пока никак не прокомментировало ситуацию.
Ранее подобный случай произошёл в Ухте. В городской школе №18 обнаружили тело заведующей производством. Сотрудница образовательного учреждения почувствовала себя нехорошо и поднялась на четвертый этаж школы, после чего скончалась.