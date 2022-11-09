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34 минуты назад

Во дворе российской школы нашли мертвую женщину

Елена Прошина

В управлении Следственного комитета России сообщили, что во дворе школы №24 в Советском районе Красноярска нашли тело мёртвой женщины. Об этом пишет портал «НГС24».

Во дворе российской школы нашли мертвую женщину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно предварительным данным, женщина умерла от естественных причин, признаков криминального характера произошедшего следователи пока не обнаружили. Однако окончательные выводы будут сделаны только после судмедэкспертизы в морге.

Руководство школы, во дворе которой было обнаружено тело, пока никак не прокомментировало ситуацию.

Ранее подобный случай произошёл в Ухте. В городской школе №18 обнаружили тело заведующей производством. Сотрудница образовательного учреждения почувствовала себя нехорошо и поднялась на четвертый этаж школы, после чего скончалась.

Происшествия,Следственный комитет,
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