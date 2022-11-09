Власти Херсонской области подтвердили смерть Стремоусова

Власти Херсонской области подтверждают смерть замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил корреспонденту «Известий» пресс-секретарь врио главы региона Владимира Сальдо.

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Собеседник издания уточнил, что Стремоусов погиб в ДТП под Геническом. Обстоятельства аварии пока не установлены. Подробности случившегося уточняются.