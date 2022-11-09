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22 минуты назад

Власти Херсонской области подтвердили смерть Стремоусова

Lenta.ru

Власти Херсонской области подтверждают смерть замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил корреспонденту «Известий» пресс-секретарь врио главы региона Владимира Сальдо.

Власти Херсонской области подтвердили смерть Стремоусова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседник издания уточнил, что Стремоусов погиб в ДТП под Геническом. Обстоятельства аварии пока не установлены. Подробности случившегося уточняются.

О смерти заместителя главы Херсонской области ранее рассказали военкоры проекта WarGonzo — им об этом сообщил его личный водитель. Информацию также подтвердил источник RT в силовых структурах.

Происшествия,Кирилл Стремоусов,
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