Криминалист рассказал, что ждет американку Грайнер в тюрьме

«Если не противопоставит себя коллективу, если не будет воровать у сокамерниц, не будет плести интриги, то особых проблем я не вижу и со стороны сокамерниц, и со стороны администрации. Образ жизни будет нормальный, как у всех», — сказал Игнатов, добавив, что в колониях нет дискриминации по принадлежности к стране.