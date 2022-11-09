Криминалист рассказал, что ждет американку Грайнер в тюрьме

Криминалист Михаил Игнатов рассказал, что ждет американскую баскетболистку Бриттни Грайнер в российской тюрьме и как ее встретят заключенные. Об этом сообщает NEWS.ru.
По словам специалиста, особых проблем для иностранок в российских тюрьмах нет, а к спортсменам наоборот, у отбывающих наказание есть уважение. Плохое знание языка также не станет проблемой — будут помогать окружающие.
«Если не противопоставит себя коллективу, если не будет воровать у сокамерниц, не будет плести интриги, то особых проблем я не вижу и со стороны сокамерниц, и со стороны администрации. Образ жизни будет нормальный, как у всех», — сказал Игнатов, добавив, что в колониях нет дискриминации по принадлежности к стране.
Напомним, что 4 августа Грайнер признали виновной в контрабанде наркотиков — суд назначил ей наказание в виде 9 лет лишения свободы. Правоохранители обнаружили у баскетболистки жидкость для электронной сигареты с гашишным маслом во время досмотра в аэропорту «Шереметьево».
Адвокаты баскетболистки заявляли, что у спортсменки было разрешение на использование марихуаны в США — каннабис ей выписал врач для лечения хронических болей. Грайнер же объясняла, что торопилась, пока собиралась, и забыла выложить жидкость из сумки. Позднее она признала свою вину.
9 ноября стало известно, что спортсменку отправили из СИЗО в колонию для отбывания наказания.