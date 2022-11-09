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15 минут назад

Блогера Некоглая задержали в Москве

Никита Бородкин

Блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев) задержали в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, сотрудники полиции пришли к нему в квартиру в доме на Красногвардейском проезде.

Сотрудники правоохранительных органов запросили у 22-летнего блогера и его сожителей документы, удостоверяющие личность. Российского паспорта у Некоглая не оказалось, (он является гражданином Молдавии), из-за чего полицейские задержали его для выяснения личности.

Как сообщает РЕН ТВ, сейчас блогеру грозит депортация из-за нарушения миграционного законодательства. Кроме того, знаменитости могут запретить въезд в Россию на пять лет.

Момент смертельной аварии с участием блогера Некоглая в центре Москвы попал на видео

Напомним, что скандал вокруг Некоглая разгорелся накануне из-за его ролика, снятого в честь военнослужащего 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Во время боев на Украине солдат отбрасывал от себя гранаты, скидываемые с украинского беспилотника — этот момент спародировал блогер.

Внимание на видео обратила член Общественной палаты РФ, лидер «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она заявила, что намерена обратиться в Генпрокуратуру и МВД для проверки ролика на предмет дискредитации российской армии. Сам Некоглай заявлял, что не высмеивал военнослужащего, а наоборот, таким образом восхвалял его подвиг.

Происшествия,Видео,Екатерина Мизулина,Николай Лебедев,Общественная палата России,
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