Блогера Некоглая задержали в Москве

Блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев) задержали в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, сотрудники полиции пришли к нему в квартиру в доме на Красногвардейском проезде.

Сотрудники правоохранительных органов запросили у 22-летнего блогера и его сожителей документы, удостоверяющие личность. Российского паспорта у Некоглая не оказалось, (он является гражданином Молдавии), из-за чего полицейские задержали его для выяснения личности.

Как сообщает РЕН ТВ, сейчас блогеру грозит депортация из-за нарушения миграционного законодательства. Кроме того, знаменитости могут запретить въезд в Россию на пять лет.

Напомним, что скандал вокруг Некоглая разгорелся накануне из-за его ролика, снятого в честь военнослужащего 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Во время боев на Украине солдат отбрасывал от себя гранаты, скидываемые с украинского беспилотника — этот момент спародировал блогер.