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28 минут назад

Россиянин убил приятеля из-за долга в десять тысяч рублей

Lenta.ruиещё 2

В Волгограде задержали 31-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве из-за долга в десять тысяч рублей. Об этом в среду, 9 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Россиянин убил приятеля из-за долга в десять тысяч рублей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По версии следствия, подозреваемый пришел к своему 26-летнему приятелю и потребовал вернуть долг. Между мужчинами завязался конфликт, в ходе которого кредитор схватил нож и несколько раз ударил должника в спину. Тот скончался на месте, а подозреваемый сбежал вместе с орудием убийства. Силовикам удалось найти его по горячим следам. Решается вопрос о заключении волгоградца под стражу.

3 октября сообщалось, что под Архангельском задержали уголовника за покушение на убийство пенсионера из-за долга.

Происшествия,Следственный комитет,
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