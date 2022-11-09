В Австрии начался громкий процесс по делу стоматолога-мучителя

Правосудия, которое, наконец, должно осуществиться, в течение пяти лет ждет 51 предполагаемая жертва. Жалобы на дантиста Вернера Э. из Клагенфурта стали поступать в правоохранительные органы в 2017 году. Утверждается, что он лечил пациентов без необходимости и получал за это вознаграждение, пишет газета Kronen Zeitung.

Однако несколько пациентов проиграли процесс, который проходил в Клагенфурте. Наблюдатели связывают это с тем, что жена дантиста является в этом городе судьей. Так, истица, которая является ключевым свидетелем обвинения, должна выплатить врачу 11 тысяч евро в виде неуплаченных гонораров и дополнительно выложить 13 тысяч евро на судебные издержки.

"Если моя невиновность будет доказана, что для меня логично, я буду строго судить всех клеветников, которые поставили меня на грань экономического краха", - заявил Вернер Э. после слушаний в Клагенфурте.

Это дело широко освещается в СМИ, некоторые называют стоматолога "Доктором ужасов". Общественное давление стало настолько сильным, что врачу запретили работать по специальности.