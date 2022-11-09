В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
1 час назад

В Австрии начался громкий процесс по делу стоматолога-мучителя

Российская Газета

Правосудия, которое, наконец, должно осуществиться, в течение пяти лет ждет 51 предполагаемая жертва. Жалобы на дантиста Вернера Э. из Клагенфурта стали поступать в правоохранительные органы в 2017 году. Утверждается, что он лечил пациентов без необходимости и получал за это вознаграждение, пишет газета Kronen Zeitung.

В Австрии начался громкий процесс по делу стоматолога-мучителя
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Однако несколько пациентов проиграли процесс, который проходил в Клагенфурте. Наблюдатели связывают это с тем, что жена дантиста является в этом городе судьей. Так, истица, которая является ключевым свидетелем обвинения, должна выплатить врачу 11 тысяч евро в виде неуплаченных гонораров и дополнительно выложить 13 тысяч евро на судебные издержки.

"Если моя невиновность будет доказана, что для меня логично, я буду строго судить всех клеветников, которые поставили меня на грань экономического краха", - заявил Вернер Э. после слушаний в Клагенфурте.

Это дело широко освещается в СМИ, некоторые называют стоматолога "Доктором ужасов". Общественное давление стало настолько сильным, что врачу запретили работать по специальности.

Теперь процесс перенесен в столицу Штирии Грац. Под подозрением в этом деле находится не только дантист. Судебная система также сталкивается с чрезвычайной ситуацией, когда подозреваемый в неправомерных действиях имеет родственные связи с судьей.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители