Выбросившая годовалую дочь из окна москвичка выписалась из больницы

Выбросившая годовалую дочь из окна 11 этажа москвичка выписалась из больницы, передает Telegram-канал «Мослента». Отмечается, что
девушку доставят в Следственный комитет и допросят. Девочка ранее скончалась в больнице.
Выбросившая годовалую дочь из окна 11 этажа москвичка выписалась из больницы, — указано в сообщении канала.
Об инциденте стало известно утром 8 ноября. В преступлении против ребенка обвиняется мать девочки, которая после содеянного хотела покончить жизнь самоубийством. Ей помешали сотрудники службы МЧС, которые силой проникли к ней в квартиру после звонка очевидцев. Отмечается, что мать ребенка также находится в больнице.
Старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова предположила, что женщина решилась на такой шаг из-за крайне подавленного состояния, вызванного разводом.