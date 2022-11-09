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15 минут назад

Выбросившая годовалую дочь из окна москвичка выписалась из больницы

News.ru

Выбросившая годовалую дочь из окна 11 этажа москвичка выписалась из больницы, передает Telegram-канал «Мослента». Отмечается, что

Выбросившая годовалую дочь из окна москвичка выписалась из больницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

девушку доставят в Следственный комитет и допросят. Девочка ранее скончалась в больнице.

Выбросившая годовалую дочь из окна 11 этажа москвичка выписалась из больницы, — указано в сообщении канала.

Об инциденте стало известно утром 8 ноября. В преступлении против ребенка обвиняется мать девочки, которая после содеянного хотела покончить жизнь самоубийством. Ей помешали сотрудники службы МЧС, которые силой проникли к ней в квартиру после звонка очевидцев. Отмечается, что мать ребенка также находится в больнице.

Старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова предположила, что женщина решилась на такой шаг из-за крайне подавленного состояния, вызванного разводом.

Происшествия,Юлия Иванова,Следственный комитет,
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