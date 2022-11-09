Выбросившая годовалую дочь из окна москвичка выписалась из больницы

Об инциденте стало известно утром 8 ноября. В преступлении против ребенка обвиняется мать девочки, которая после содеянного хотела покончить жизнь самоубийством. Ей помешали сотрудники службы МЧС, которые силой проникли к ней в квартиру после звонка очевидцев. Отмечается, что мать ребенка также находится в больнице.