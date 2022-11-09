Под Иркутском тело семиклассницы нашли в сарае после ссоры с матерью

В Иркутской области нашли тело семиклассницы, которая покончила с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Инцидент произошел в поселке Веселый. Известно, что девочка скачала из интернета фото интимного содержания и опубликовала на своей странице в социальных сетях. После этого она поругалась с матерью, которая посчитала, что ребенок разместил свое изображение. После ссоры школьница ушла, а позднее ее тело нашли в сарае. По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Московской области нашли тела двух человек. Предположительно, они покончили с собой — смерть наступила около полутора месяцев назад. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия, личности погибших пока не установлены. Полицейские нашли шалаш, где проживала пара.