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9 минут назад

Под Иркутском тело семиклассницы нашли в сарае после ссоры с матерью из-за фото

Газета.Ru

В Иркутской области нашли тело семиклассницы, которая покончила с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Под Иркутском тело семиклассницы нашли в сарае после ссоры с матерью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в поселке Веселый. Известно, что девочка скачала из интернета фото интимного содержания и опубликовала на своей странице в социальных сетях. После этого она поругалась с матерью, которая посчитала, что ребенок разместил свое изображение. После ссоры школьница ушла, а позднее ее тело нашли в сарае. По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Московской области нашли тела двух человек. Предположительно, они покончили с собой — смерть наступила около полутора месяцев назад. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия, личности погибших пока не установлены. Полицейские нашли шалаш, где проживала пара.

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