Под Иркутском тело семиклассницы нашли в сарае после ссоры с матерью

В Иркутской области нашли тело семиклассницы, которая покончила с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошел в поселке Веселый. Известно, что девочка скачала из интернета фото интимного содержания и опубликовала на своей странице в социальных сетях. После этого она поругалась с матерью, которая посчитала, что ребенок разместил свое изображение. После ссоры школьница ушла, а позднее ее тело нашли в сарае. По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.