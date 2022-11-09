Представитель талибов по добродетели убил несовершеннолетнюю

В провинции Балх в Афганистане представитель «Талибана» (организация запрещена в РФ и считается террористической) по вопросам пропаганды добродетели и предотвращения порока мулла Ясин убил несовершеннолетнюю девочку после того, как она отказалась выйти за него замуж. Об этом пишет издание The Khaama Press.

Местные власти заявили о задержании мужчины, он находится под стражей. Личность и возраст подростка не раскрывается. Сам мужчина при этом настаивал на том, чтобы мужчины воздерживались от того, чтобы иметь более одной жены.

Трагедия произошла на фоне сообщений о том, что талибы платят значительные суммы приданого своим тестям в обмен на их дочерей. Издание отмечает, что один из военных «Талибана» недавно доставил свою невесту домой на военном вертолете, принадлежащем Афганскому национальному правительству.