Суд над казанским стрелком прерван из-за пожара

Суд не успел озвучить решение по делу казанского стрелка Ильназа Галявиева из-за начавшегося пожара в здании учреждения во время заседания, передают «Известия». Перед этим прокурор запросил для устроившего стрельбу в гимназии молодого человека продление ареста. Всех людей попросили покинуть зал суда.

Галявиев совершил нападение на гимназию № 175 в Казани 11 мая 2021 года. Он был вооружен многозарядным охотничьим ружьем и самодельным взрывным устройством. Стрелка признали вменяемым. В результате нападения на школу потерпевшими были признаны 600 человек. От рук злоумышленника погибли девять человек, еще 24 получили ранения. Сам Галявиев раскаялся в содеянном и попросил прощения у родных и близких погибших и пострадавших. Галявиеву предъявили окончательные обвинения по четырем статьям УК РФ в декабре: убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, а также умышленное повреждение имущества. Ему грозит пожизненное заключение.