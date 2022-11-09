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16 минут назад

Суд над казанским стрелком прерван из-за пожара

News.ru

Суд не успел озвучить решение по делу казанского стрелка Ильназа Галявиева из-за начавшегося пожара в здании учреждения во время заседания, передают «Известия». Перед этим прокурор запросил для устроившего стрельбу в гимназии молодого человека продление ареста. Всех людей попросили покинуть зал суда.

Суд над казанским стрелком прерван из-за пожара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В суде не успели дочитать решение по Ильназу Галявиеву — в зал вбежал пристав и сообщил, что в здании начался пожар, — указано в сообщении издания.

Галявиев совершил нападение на гимназию № 175 в Казани 11 мая 2021 года. Он был вооружен многозарядным охотничьим ружьем и самодельным взрывным устройством. Стрелка признали вменяемым. В результате нападения на школу потерпевшими были признаны 600 человек. От рук злоумышленника погибли девять человек, еще 24 получили ранения. Сам Галявиев раскаялся в содеянном и попросил прощения у родных и близких погибших и пострадавших. Галявиеву предъявили окончательные обвинения по четырем статьям УК РФ в декабре: убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, а также умышленное повреждение имущества. Ему грозит пожизненное заключение.

Верховный суд Республики Татарстан продлил арест Ильназу Галявиеву в августе. Он должен находиться в СИЗО до 11 ноября. Сам обвиняемый, как и все остальные находящиеся в зале суда, не возражали против продления ареста.

Происшествия,Ильназ Галявиев,
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