В Казани начался суд над устроившим стрельбу в гимназии Галявиевым

Верховный суд Татарстана начал рассматривать уголовное дело в отношении Ильназа Галявиева, который в 2021 году устроил стрельбу в казанской гимназии № 175. Об этом сообщает РИА Новости.

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Сам Галявиев отказался общаться с журналистами и потребовал запретить съемку. Перед началом заседания представитель суда отметил, что процесс будет открытым, но у судьи есть право закрыть отдельные части заседания, поскольку в числе потерпевших есть подростки. Всего в зал суда пришли около 30 потерпевших и свидетелей.

Напомним, что 11 мая 2021 года Галявиев пришел в гимназию с оружием и открыл стрельбу по сотрудникам и учащимся, а после в коридоре возле одного из кабинетов подорвал самодельное взрывное устройство. В результате происшествия погибли семь детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали.