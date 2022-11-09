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25 минут назад

В Казани начался суд над устроившим стрельбу в гимназии Галявиевым

Никита Бородкин

Верховный суд Татарстана начал рассматривать уголовное дело в отношении Ильназа Галявиева, который в 2021 году устроил стрельбу в казанской гимназии № 175. Об этом сообщает РИА Новости.

В Казани начался суд над устроившим стрельбу в гимназии Галявиевым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сам Галявиев отказался общаться с журналистами и потребовал запретить съемку. Перед началом заседания представитель суда отметил, что процесс будет открытым, но у судьи есть право закрыть отдельные части заседания, поскольку в числе потерпевших есть подростки. Всего в зал суда пришли около 30 потерпевших и свидетелей.

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Напомним, что 11 мая 2021 года Галявиев пришел в гимназию с оружием и открыл стрельбу по сотрудникам и учащимся, а после в коридоре возле одного из кабинетов подорвал самодельное взрывное устройство. В результате происшествия погибли семь детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали.

Галявиев признан вменяемым, в ходе следствия он полностью признал вину и раскаялся. Ему предъявили обвинение по четырем статьям УК РФ: убийство двух и более лиц, незаконное изготовление и хранение взрывчатки и взрывных устройств, а также умышленное уничтожение имущества. Стрелку грозит пожизненное заключение.

Происшествия,Ильназ Галявиев,
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