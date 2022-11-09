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24 минуты назад

Выброшенная с 11-го этажа девочка скончалась в реанимации в Москве

Газета.Ru

9 ноября умерла годовалая девочка, которую мать накануне выбросила с 11-го этажа дома в Сумском проезде Москвы. Последствия падения смягчили кусты во дворе многоэтажки, однако врачам так и не удалось спасти жизнь ребенка. Сама женщина госпитализирована. По данным следствия, она находилась в подавленном состоянии ввиду бракоразводного процесса. После смерти ребенка ей грозит от 8 до 20 лет лишения свободы — либо пожизненное тюремное заключение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Мать выбросила ребенка из окна и включила газ. Что известно о трагедии в Чертаново
Фото:  телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ" телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Годовалая девочка, которую накануне мать выбросила из окна многоэтажки на юге Москвы, умерла в больнице. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в столичной прокуратуре.

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26-летняя женщина, находясь в квартире жилого дома в Сумском проезде, взяла дочь на руки, подошла к окну и выбросила ребенка с высоты 11-го этажа. Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии, но врачам не удалось ее спасти - сегодня она скончалась в реанимации, передает ТАСС.

При осмотре жилища после ЧП оказалось, что в квартире включен газ - его отключили прибывшие на место происшествия сотрудники аварийно-спасательной службы. Мать ребенка также госпитализировали. После разрешения врачей следователи приступят к проведению с ней следственных действий.

"Предварительно установлено, что женщина находилась в подавленном состоянии ввиду бракоразводного процесса", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Во вторник уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего ребенка"), материалы находятся в Чертановском межрайонном следственном отделе. После смерти девочки действия матери подлежат квалификации по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего ребенка"). Теперь женщине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное тюремное заключение.

Как передает телеканал НТВ, последствия падения с 11-го этажа смягчили кусты во дворе дома. По словам очевидцев, девочка была без одежды - только в подгузнике. Вызвав "скорую помощь", соседи укрыли ребенка одеялами. Помощь ее матери оказали сотрудники МЧС: они выломали дверь, обнаружили женщину без сознания, на полу были разбросаны упаковки от лекарств.

"Прокуратура проводит проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

По данным телекомпании, мать ребенка зовут Валерия Федорова. Следователи предполагают, что причиной ее поступка могло стать психическое расстройство на фоне длительной депрессии после расставания с супругом.

"Судя по обстановке в квартире, женщина заботилась о ребенке. В комнате сделан ремонт, стоит детская кроватка с чистым бельем, игрушки, ходунки. На кухне есть продукты", - отмечает корреспондент, побывавший на месте трагедии.

Происшествия,Статьи,Юлия Иванова,Валерий Федоров,
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