Осужденную в РФ американскую баскетболистку Грайнер отправили в колонию

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер отправили из СИЗО в колонию для отбывания наказания за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката спортсменки Марию Благоволину.

Защитница отметила, что сейчас у нее нет информации ни о ее текущем местонахождении, ни о том, куда ее направили.

«Мы как адвокаты, а также посольство США должны быть уведомлены по факту ее прибытия в место назначения», — отметила Благоволина.

Напомним, что в начале этого года Грайнер задержали в московском «Шереметьево» после прилета из Нью-Йорка. В ходе досмотра правоохранители обнаружили у спортсменки жидкость для электронной сигареты с характерным специфическим запахом. Эксперты подтвердили, что это было гашишное масло

Следственный комитет возбудил против Грайнер уголовное дело о контрабанде наркотических средств. Адвокаты баскетболистки заявляли, что у спортсменки было разрешение на использование марихуаны в США — каннабис ей выписал врач для лечения хронических болей. Грайнер же заявляла, что торопилась, пока собиралась, и забыла выложить жидкость из сумки.