Стало известно о состоянии пострадавших при крушении Ми-2 под Костромой

Трое пострадавших при крушении вертолета санитарной авиации Ми-2 под Костромой находятся в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

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Состояние трех пациентов оценивается как тяжелое и стабильно тяжелое, еще у одного пострадавшего зафиксированы изолированная травма и перелом. Как отмечал глава департамента здравоохранения региона Николай Гирин, для оказания медицинской помощи созданы две бригады мультидисциплинарного назначения в составе десяти человек.

Напомним, что вертолет потерпел крушение примерно в 4 км от костромского аэропорта Сокеркино вечером во вторник, 8 ноября. На борту находились пять человек — два пилота, два фельдшера и один пациент, которого везли на госпитализацию из Шарьи.