В Москве умерла выброшенная матерью с 11-го этажа девочка

Годовалая девочка, которую мать выбросила из окна квартиры на 11-м этаже на юге Москвы , умерла в больнице. Об этом сообщили в столичной прокуратуре в среду.

В понедельник женщина в Сумском проезде выбросила ребенка с высоты 11-го этажа. Девочка была госпитализирована. При осмотре обнаружено, что в квартире был включен газ. Отмечалось, что ребенок находится в тяжелом состоянии, 26-летняя мать ребенка также госпитализирована. По данным следствия, женщина находилась в подавленном состоянии из-за развода. После разрешения врачей следователи приступят к проведению с ней следственных действий. Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего ребенка").