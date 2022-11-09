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10 минут назад

В Москве умерла девочка, выброшенная матерью с 11-го этажа

ТАСС

Годовалая девочка, которую мать выбросила из окна квартиры на 11-м этаже на юге Москвы, умерла в больнице. Об этом сообщили в столичной прокуратуре в среду.

В Москве умерла выброшенная матерью с 11-го этажа девочка
Фото: 

В прокуратуре отметили, что теперь действия матери подлежат квалификации по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего ребенка").

Прокурорская проверка продолжается.

Россиянка выбросила своих детей из окна

В понедельник женщина в Сумском проезде выбросила ребенка с высоты 11-го этажа. Девочка была госпитализирована. При осмотре обнаружено, что в квартире был включен газ. Отмечалось, что ребенок находится в тяжелом состоянии, 26-летняя мать ребенка также госпитализирована. По данным следствия, женщина находилась в подавленном состоянии из-за развода. После разрешения врачей следователи приступят к проведению с ней следственных действий. Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего ребенка").

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