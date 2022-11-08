Названа возможная причина падения Ми-2 в Костромской области

Причиной аварийной посадки санитарного вертолета Ми-2 в Костромской области могла стать техническая неисправность. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Источник отметил, что в настоящее время точная причина аварийной посадки воздушного судна, принадлежавшего авиакомпании «Костромское авиапредприятие» не называется.

По его данным, специалисты рассматривают версии о неисправности борта и ошибке пилотирования.

Напомним, что во вторник, 8 ноября, вертолет потерпел крушение при заходе на посадку. ЧП произошло в четырех километрах от аэропорта Сокеркино.