Названа возможная причина падения Ми-2 в Костромской области

Причиной аварийной посадки санитарного вертолета Ми-2 в Костромской области могла стать техническая неисправность. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Источник отметил, что в настоящее время точная причина аварийной посадки воздушного судна, принадлежавшего авиакомпании «Костромское авиапредприятие» не называется.
По его данным, специалисты рассматривают версии о неисправности борта и ошибке пилотирования.
Напомним, что во вторник, 8 ноября, вертолет потерпел крушение при заходе на посадку. ЧП произошло в четырех километрах от аэропорта Сокеркино.
В результате инцидента погиб пациент, которого везли в медицинское учреждение из Шарьи. Кроме того, пострадали еще четыре человека. Борт получил сильные повреждения.