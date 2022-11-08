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16 минут назад

Названа возможная причина падения Ми-2 в Костромской области

Илья Родин

Причиной аварийной посадки санитарного вертолета Ми-2 в Костромской области могла стать техническая неисправность. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Источник отметил, что в настоящее время точная причина аварийной посадки воздушного судна, принадлежавшего авиакомпании «Костромское авиапредприятие» не называется.

Появились подробности крушения вертолета Ми-2 в Костромской области

По его данным, специалисты рассматривают версии о неисправности борта и ошибке пилотирования.

Напомним, что во вторник, 8 ноября, вертолет потерпел крушение при заходе на посадку. ЧП произошло в четырех километрах от аэропорта Сокеркино.

В результате инцидента погиб пациент, которого везли в медицинское учреждение из Шарьи. Кроме того, пострадали еще четыре человека. Борт получил сильные повреждения.

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