Пожар произошел в общежитии РНИМУ имени Пирогова в Москве

В общежитии на ул. Академика Волгина произошло возгорание. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

«В 19:38 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Академика Волгина, д. 39», - говорится в сообщении.

Уточняется, что произошло короткое замыкание в плафоне освещения на пятом этаже общежития. Возгорание на площади 0,5 кв. м было ликвидировано до прибытия пожарных. Также была произведена эвакуация жильцов. Сведений о пострадавших не поступало.