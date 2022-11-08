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1 час назад

Пожар произошел в общежитии РНИМУ имени Пирогова на юго-западе Москвы

Агентство «Москва»

В общежитии на ул. Академика Волгина произошло возгорание. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

Пожар произошел в общежитии РНИМУ имени Пирогова в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 19:38 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Академика Волгина, д. 39», - говорится в сообщении.

Уточняется, что произошло короткое замыкание в плафоне освещения на пятом этаже общежития. Возгорание на площади 0,5 кв. м было ликвидировано до прибытия пожарных. Также была произведена эвакуация жильцов. Сведений о пострадавших не поступало.

Согласно данным из открытых источников, по данному адресу располагается одно из общежитий Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Пирогова.

Происшествия,МЧС России,
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