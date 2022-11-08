В Москве арестовали россиянина по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене. Об этом ТАСС во вторник сообщили в суде.

"Постановлением Лефортовского суда Москвы от 7 ноября в отношении Вердияна Г. К., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Госизмена" - прим. ТАСС), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.

Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Согласно закону, госизмена подразумевает шпионаж, выдачу иностранному государству либо международной или иностранной организации государственной тайны, а также оказание другой стране любой помощи в деятельности, направленной против безопасности России.