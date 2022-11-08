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1 час назад

В Москве арестовали россиянина по делу о госизмене

ТАССиещё 6

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене. Об этом ТАСС во вторник сообщили в суде.

В Москве арестовали россиянина по делу о госизмене
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Постановлением Лефортовского суда Москвы от 7 ноября в отношении Вердияна Г. К., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Госизмена" - прим. ТАСС), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.

Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Согласно закону, госизмена подразумевает шпионаж, выдачу иностранному государству либо международной или иностранной организации государственной тайны, а также оказание другой стране любой помощи в деятельности, направленной против безопасности России.

Дело маркировано грифом "совершенно секретно", фабула обвинения неизвестна.

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