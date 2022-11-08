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13 минут назад

Baza: в Москве избили замруководителя Мосприроды

News.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что замруководителя Мосприроды Веру Струкову избил муж, являющийся начальником службы безопасности Российского университета транспорта (МИИТ). По информации издания, инцидент произошел у супругов дома. Канал отмечает, что это не первое рукоприкладство со стороны ее мужа, в итоге Струкова подала на развод.

Baza: в Москве избили замруководителя Мосприроды
Фото: Официальная страница Веры Струковой ВконтактеОфициальная страница Веры Струковой Вконтакте

Baza пишет, что первый серьезный конфликт между супругами произошел в мае, после того как мужчина напился и распустил руки в отношении своей жены. Та, как передает канал, сообщила о случившемся в полицию, однако от написания заявления отказалась. По данным Baza, спустя неделю после инцидента Струкова простила мужа, и конфликт утих.

Согласно информации Baza, по прошествии полугода ссора повторилась. Струкова снова вызвала полицию, и та забрала мужчину в отдел. Приводя слова замруководителя Мосприроды, канал подчеркивает, что мужчина в отделении вел себя по-хамски и морально унижал жену.

В публикации говорится, что второй шанс Струкова решила не давать — она написала на мужа заявление в полицию за избиение в мае. Супруг ответил встречным заявлением, в котором он указал, что Струкова избила его сковородой, пишет Baza.

Ранее житель Калининградской области пришел к дому, где проживает его бывшая жена, и стал закидывать окна квартиры камнями. В результате его действий один из булыжников попал в затылок десятилетнему сыну пары. Мальчика прооперировали, ему в голову вставили пластину, а против отца завели уголовное дело.

Происшествия,Вера Струкова,
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