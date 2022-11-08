Baza: в Москве избили замруководителя Мосприроды

Telegram-канал Baza сообщил, что замруководителя Мосприроды Веру Струкову избил муж, являющийся начальником службы безопасности Российского университета транспорта (МИИТ). По информации издания, инцидент произошел у супругов дома. Канал отмечает, что это не первое рукоприкладство со стороны ее мужа, в итоге Струкова подала на развод.

Фото: Официальная страница Веры Струковой Вконтакте Официальная страница Веры Струковой Вконтакте

Baza пишет, что первый серьезный конфликт между супругами произошел в мае, после того как мужчина напился и распустил руки в отношении своей жены. Та, как передает канал, сообщила о случившемся в полицию, однако от написания заявления отказалась. По данным Baza, спустя неделю после инцидента Струкова простила мужа, и конфликт утих.

Согласно информации Baza, по прошествии полугода ссора повторилась. Струкова снова вызвала полицию, и та забрала мужчину в отдел. Приводя слова замруководителя Мосприроды, канал подчеркивает, что мужчина в отделении вел себя по-хамски и морально унижал жену.

В публикации говорится, что второй шанс Струкова решила не давать — она написала на мужа заявление в полицию за избиение в мае. Супруг ответил встречным заявлением, в котором он указал, что Струкова избила его сковородой, пишет Baza.