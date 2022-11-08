Появились подробности крушения вертолета Ми-2 в Костромской области

В Костромской области рухнул выполнявший санитарный рейс вертолет Ми-2. В результате катастрофы пострадали пять человек, один из них погиб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Источник уточнил, что воздушное судно потерпело крушение в четырех километрах от аэропорта Сокеркино. На его борту находилось пять человек.
Собеседник агентства отметил, что в результате аварии «погиб один человек, еще четверо получили травмы».
Он добавил, что вертолет потерпел крушение при заходе на посадку.
В агентстве подчеркнули, что информацию о падении борта подтвердили в региональном управлении МЧС.