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1 час назад

Появились подробности крушения вертолета Ми-2 в Костромской области

Илья Родин

В Костромской области рухнул выполнявший санитарный рейс вертолет Ми-2. В результате катастрофы пострадали пять человек, один из них погиб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Появились подробности крушения вертолета Ми-2 в Костромской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник уточнил, что воздушное судно потерпело крушение в четырех километрах от аэропорта Сокеркино. На его борту находилось пять человек.

Вертолет Ми-2 упал в Костромской области

Собеседник агентства отметил, что в результате аварии «погиб один человек, еще четверо получили травмы».

Он добавил, что вертолет потерпел крушение при заходе на посадку.

В агентстве подчеркнули, что информацию о падении борта подтвердили в региональном управлении МЧС.

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