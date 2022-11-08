Вертолет Ми-2 упал в Костромской области

Выполнявший санитарный рейс вертолет Ми-2 потерпел крушение в Костромской области. Об этом сообщает ТАСС.

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Уточняется, что на его борту находилось пять человек.

«В Костромской области, примерно в четырех километрах от аэропорта Сокеркино, потерпел крушение вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс. На борту было пять человек», – рассказал источник.

Крушение произошло примерно поблизости от аэропорта Сокеркино. К месту падения воздушного судна уже направились экстренные службы. Обстоятельства крушения и состояние пассажиров пока неизвестны.