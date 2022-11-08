СМИ: в Италии задержали партию дронов для России

В Италии задержали партию беспилотников США, которые предназначались для России. Об этом сообщила La Repubblica, передает «РИА Новости».

По данным газеты, партию беспилотников заблокировали таможня и Финансовая гвардия Калабрии. Они попали в порт Джоя-Тауро города в мае. В La Repubblica со ссылкой на следователей утверждают, что «импортировать разведывательные аппараты из США через республику» пыталась Москва.

При этом в качестве конечного пункта назначения в документах значился Катар. Там беспилотники должны были использовать для проведения ЧМ по футболу.

«Но неясно, был ли Катар настоящим пунктом назначения, прежде чем партия была бы доставлена российским военным», — отмечается в тексте.

По мнению авторов статьи, контейнеры с беспилотниками, покинув итальянский порт, могли быть направлены в Сирию, а оттуда уже в РФ.