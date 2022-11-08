В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
43 минуты назад

СМИ: в Италии задержали партию дронов для России

Елена Прошина

В Италии задержали партию беспилотников США, которые предназначались для России. Об этом сообщила La Repubblica, передает «РИА Новости».

СМИ: в Италии задержали партию дронов для России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным газеты, партию беспилотников заблокировали таможня и Финансовая гвардия Калабрии. Они попали в порт Джоя-Тауро города в мае. В La Repubblica со ссылкой на следователей утверждают, что «импортировать разведывательные аппараты из США через республику» пыталась Москва.

The Guardian: в Иране разгорелся внутренний конфликт из-за поставок в РФ беспилотников

При этом в качестве конечного пункта назначения в документах значился Катар. Там беспилотники должны были использовать для проведения ЧМ по футболу.

«Но неясно, был ли Катар настоящим пунктом назначения, прежде чем партия была бы доставлена российским военным», — отмечается в тексте.

По мнению авторов статьи, контейнеры с беспилотниками, покинув итальянский порт, могли быть направлены в Сирию, а оттуда уже в РФ.

На данный момент Вашингтон направил в Италию следственную группу с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Происшествия,
47
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители