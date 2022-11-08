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31 минуту назад

Курский губернатор Старовойт: ВСУ попытались подорвать подстанцию Глушковской РЭС

Газета.Ru

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что 8 ноября украинские войска пытались сбросить с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня ВСУ (Вооруженные силы Украины. --«Газета.Ru») попытались сбросить с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС. Пострадавших нет, повреждения нанесены незначительные, на подачу электроэнергии это никак не повлияло», — сообщил губернатор.

5 ноября Роман Старовойт сообщал, что ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, однако повреждения получили дома и хозяйственные постройки в четырех домовладениях.

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До этого губернатор Курской области сообщал об обстреле поселков Теткино и Краснооктябрьского в Глушковском районе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Происшествия,Видео,Роман Старовойт,Владимир Путин,
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