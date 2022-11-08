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23 минуты назад

Останки пропавшего два года назад подростка обнаружили в лесу в Карелии

Газета.Ru

В Карелии обнаружили останки пропавшего два года назад 17-летнего подростка. Об этом сообщает kp.ru.

Останки пропавшего два года назад подростка обнаружили в лесу в Карелии
Фото: СоцсетиСоцсети

Юноша пропал с 6 на 7 мая 2020 года после вечеринки, куда его пригласил друг. В течение двух лет правоохранители пытались напасть на след молодого человека, а летом 2022 года следователи нашли его останки, разбросанные по лесу.

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Правоохранители установили, что в ту ночь между юношей и другими участниками вечеринки произошла потасовка, и молодой человек решил пойти к своей подруге, так как не захотел оставаться в гостях у малознакомых людей.

Однако юноша до своей приятельницы так и не дошел. Молодой человек попал на камеру видеонаблюдения на автозаправке, которая зафиксировала, как он свернул с основной дороги. На ролике юноша пошатывался, однако, по словам подруги, которая говорила с ним за несколько минут до этого, подросток был трезв.

Отец студента считает, что походка его сына была связана с побоями, которые он мог получить во время драки. В течение получаса юноша еще находился рядом с заправкой, а в районе 4 часов утра он постучался в частный дом, который находится неподалеку от АЗС. Однако хозяйка дома испугалась и не стала открывать дверь, а молодой человек спокойно ушел. После этого юношу никто не видел.

Родители подростка неудовлетворены ходом и результатами следствия. По их словам, единственный возможный свидетель был объявлен в розыск только спустя год после исчезновения их сына. Странным близкие подростка посчитали и то, что на его телефоне, найденном возле заправки, не обнаружили никаких отпечатков и следов пота или жира.

Кроме того, кости, которые согласно результатам ДНК принадлежат юноше, были найдены в той зоне, где после пропажи студента проходили поисковые отряды «ЛизаАлерт». Однако тогда никаких следов подростка волонтеры не обнаружили. Родители студента возмущены тем, что им так и не показали найденные останки и его личные вещи.

«Заблудился, замерз и умер — вот и все, так они считают. Но в деле много несостыковок, на которые мы указываем, а нас не слушают», — поделился отец юноши.

Сейчас родители пытаются попасть на прием к главе СК Александру Бастрыкину. Семья подростка надеется, что им удастся разобраться в странных обстоятельствах пропажи и смерти их сына.

Происшествия,Александр Бастрыкин,
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