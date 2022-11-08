Британец получил травмы из-за взорвавшегося в руке дезодоранта

Студент из Англии получил травмы после того, как рядом с его лицом взорвался баллончик с дезодорантом, пишет Daily Star.
По словам Джоша Дитчфилда, он не перегревал и не охлаждал дезодорант, поэтому взрыв стал для него полной неожиданностью. В результате инцидента британец получил сильный ожог в области носа. Кроме того, студент уверяет, что у него теперь психологическая травма.
«Мне пришлось наложить шесть швов. Теперь мне не нравится, как я выгляжу», — прокомментировал он.
Компания, которая произвела дезодорант, связалась с Джошом и попросила его прислать им взорванный баллончик для проведения экспертизы. Представитель организации заявил, что они проведут тщательное расследование.
«Безопасность нашей продукции является нашим приоритетом. Мы проводим строгие проверки безопасности, каждый аэрозольный баллончик тестируется перед тем, как покинуть завод», — говорится в заявлении.