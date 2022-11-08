Британец получил травмы из-за взорвавшегося в руке дезодоранта

Студент из Англии получил травмы после того, как рядом с его лицом взорвался баллончик с дезодорантом, пишет Daily Star.

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По словам Джоша Дитчфилда, он не перегревал и не охлаждал дезодорант, поэтому взрыв стал для него полной неожиданностью. В результате инцидента британец получил сильный ожог в области носа. Кроме того, студент уверяет, что у него теперь психологическая травма.

«Мне пришлось наложить шесть швов. Теперь мне не нравится, как я выгляжу», — прокомментировал он.

Компания, которая произвела дезодорант, связалась с Джошом и попросила его прислать им взорванный баллончик для проведения экспертизы. Представитель организации заявил, что они проведут тщательное расследование.