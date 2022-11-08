В Москве после пластической операции скончался пациент

В московской клинике на Щукинской улице после пластической операции по исправлению носовой перегородки умер 22-летний Никита Захарычев. По предварительным данным, у него произошла тромбоэмболия легочной артерии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что на операционном столе Захарычев провел 70 минут. Стоило хирургу закончить ее и покинуть операционную, у мужчины остановилось сердце. Врачи попытались реанимировать пациента, в том числе с использованием кардиостимулятора, и вызвали дополнительную бригаду реаниматологов, но спасти Захарычева так и не удалось.

По данным «РЕН ТВ», мужчина при росте в 180 сантиметров весил 150 килограмм и жаловался на повышенное давление. В настоящий момент неизвестно мог ли лишний вес повлиять на исход операции, но перед ее началом врачи оценили риск тромбоэмболии как низкий.