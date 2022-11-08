В Москве после пластической операции скончался пациент

В московской клинике на Щукинской улице после пластической операции по исправлению носовой перегородки умер 22-летний Никита Захарычев. По предварительным данным, у него произошла тромбоэмболия легочной артерии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что на операционном столе Захарычев провел 70 минут. Стоило хирургу закончить ее и покинуть операционную, у мужчины остановилось сердце. Врачи попытались реанимировать пациента, в том числе с использованием кардиостимулятора, и вызвали дополнительную бригаду реаниматологов, но спасти Захарычева так и не удалось.
По данным «РЕН ТВ», мужчина при росте в 180 сантиметров весил 150 килограмм и жаловался на повышенное давление. В настоящий момент неизвестно мог ли лишний вес повлиять на исход операции, но перед ее началом врачи оценили риск тромбоэмболии как низкий.
В ГУ СК России по Москве возбудили дело об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть пациента. По словам старшего помощника руководителя столичного комитета, которые приводит «РИА Новости», на данный момент следователи работают на месте происшествия, они изымут медицинскую документацию, допросят руководство и персонал клиники.