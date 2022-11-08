Россиянин скончался после проведения пластической операции

В одной из московских клиник пластической хирургии 22-летний пациент скончался во время операции. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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Инцидент произошел 8 ноября 2022 года в клинике на Щукинской улице, где молодому россиянину должны были сделать пластическую операцию по исправлению носовой перегородки. По данным источника, всего хирургическое вмешательство продолжалось в течение 70 минут.

Когда пациента попытались вывести из наркоза, у него произошла остановка сердца. В течение 40 минут мужчину пытались реанимировать врачи клиники, а после приехала реанимационная бригада скорой помощи, однако спасти россиянина не удалось. По предварительным данным, причина остановки — тромбоэмболия легочной артерии.

В настоящий момент по факту гибели молодого человека Следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело.