Московская школьница заявила, что ее напоили снотворным и изнасиловали

В Москве школьница обвинила своего соседа в изнасиловании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По словам девочки, инцидент произошел 6 ноября 2022 года на севере Москвы. Школьница рассказала, что вместе со своими друзьями она встретила соседа в подъезде своего дома. Россиянин предложил показать подросткам свою коллекцию кроссовок и пригласил их пройти в квартиру. Затем мужчина напоил школьников снотворным, и все уснули.