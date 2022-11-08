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1 час назад

Московская школьница заявила, что ее напоили снотворным и изнасиловали

Газета.Ru

В Москве школьница обвинила своего соседа в изнасиловании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Московская школьница заявила, что ее напоили снотворным и изнасиловали
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам девочки, инцидент произошел 6 ноября 2022 года на севере Москвы. Школьница рассказала, что вместе со своими друзьями она встретила соседа в подъезде своего дома. Россиянин предложил показать подросткам свою коллекцию кроссовок и пригласил их пройти в квартиру. Затем мужчина напоил школьников снотворным, и все уснули.

На следующее утро девочка вспомнила, что сосед сидел на ней, и рассказала о случившемся своей матери. Россиянка обратилась с заявлением об изнасиловании дочери в полицию, и мужчину задержали. В настоящий момент правоохранители организовали доследственную проверку.

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