Муж экс-главреда «Газеты.Ru» Бабаевой рассказал подробности о ее смерти

Супруг бывшего главреда «Газеты.Ru» и журналистки Светланы Бабаевой Евгений Двоскин рассказал подробности гибели журналистки, передает РИА Новости.

Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru» Артем Сизов/«Газета.Ru»

Бабаева погибла 28 октября в результате несчастного случая в Крыму, на учебно-тренировочном полигоне, где занималась военно-спортивной стрельбой. Ей было 50 лет

По словам Двоскина, женщина не производила выстрел, стрелял другой человек.

«Одного из этих мы уже нашли, сейчас через некоторое время, дай бог, найдём непосредственно стрелка», — рассказал муж погибшей.

Источник, знакомый с ходом расследования, рассказал РИА Новости, что отрикошетившая шальная пуля попала Бабаевой в голову в тот момент, когда она находилась в положении лежа, выполняя упражнение по военно-спортивной стрельбе.

Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, обучалась на юридическом факультете МГУ. Работала в отделе экономики «Московских новостей», в отделе политики газеты «Известия». С 2008 занимала пост шеф-редактора корреспондентского пункта РИА Новости в Соединенных Штатах, с 2012 была замруководителя объединенной редакции «Московские новости».