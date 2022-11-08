В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
19 минут назад

Муж экс-главреда «Газеты.Ru» Светланы Бабаевой рассказал подробности о смерти журналистки

Газета.Ru

Супруг бывшего главреда «Газеты.Ru» и журналистки Светланы Бабаевой Евгений Двоскин рассказал подробности гибели журналистки, передает РИА Новости.

Муж экс-главреда «Газеты.Ru» Бабаевой рассказал подробности о ее смерти
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»Артем Сизов/«Газета.Ru»

Бабаева погибла 28 октября в результате несчастного случая в Крыму, на учебно-тренировочном полигоне, где занималась военно-спортивной стрельбой. Ей было 50 лет

По словам Двоскина, женщина не производила выстрел, стрелял другой человек.

«Одного из этих мы уже нашли, сейчас через некоторое время, дай бог, найдём непосредственно стрелка», — рассказал муж погибшей.

Источник, знакомый с ходом расследования, рассказал РИА Новости, что отрикошетившая шальная пуля попала Бабаевой в голову в тот момент, когда она находилась в положении лежа, выполняя упражнение по военно-спортивной стрельбе.

Российский депутат умер за рулем Infiniti

Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, обучалась на юридическом факультете МГУ. Работала в отделе экономики «Московских новостей», в отделе политики газеты «Известия». С 2008 занимала пост шеф-редактора корреспондентского пункта РИА Новости в Соединенных Штатах, с 2012 была замруководителя объединенной редакции «Московские новости».

В 2013 – 2016 годах Бабаева была главным редактором «Газеты.Ru», после чего перешла на работу в МИА «Россия сегодня».

Происшествия,МГУ,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители