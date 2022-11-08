Молодого россиянина задержали за совращение 11-летнего школьника

В Воронежской области правоохранители задержали 19-летнего молодого человека, домогавшегося 11-летнего школьника. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщают «Вести Воронеж» со ссылкой на источник.

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По данным издания, летом 2021 года юноша совратил мальчика. Потерпевший рассказал обо всем матери. Правоохранители нашли россиянина в одном из сел Хохольского района.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Отмечается, что на момент совершения преступления фигурант еще учился в школе.