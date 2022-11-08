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1 час назад

Россиянин сбил коня, застрелил его из ружья, разделал и забрал домой

Lenta.ru

Житель села Нижний Уймон сбил чужого коня, который переходил дорогу, застрелил животное из ружья, разделал тушу и забрал мясо домой. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Алтайскому краю.

Россиянин сбил и разделал коня
Фото: 

Полицейские задержали 48-летнего россиянина после того, как получили заявление от фермера из села Чендек, который обратился за помощью. После пропажи животного он обнаружил его останки в овраге возле дороги.

Задержанный алтаец признался в содеянном. По его словам, он сбил лошадь на подъезде к селу Горбуново.

«Мужчина не стал сообщать о случившемся в полицию и решил вопрос радикальным способом. Он из незарегистрированного охотничьего ружья застрелил животное, затем разделал тушу и, сложив мясо в багажник, уехал домой», — объяснили в пресс-службе.

Мужчина заявил, что после убийства он выбросил охотничье ружье в реку. Дома у россиянина нашли мясо животного и более двадцати патронов.

В отношении алтайца возбудили уголовное дело о краже. Помимо этого, мужчине может грозить статья за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что житель Британии на протяжении 30 лет питался сбитыми животными, найденными на обочине. К своему увлечению он приобщил и членов семьи.

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