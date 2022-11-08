В Приморье жестоко расправились с пожилыми супругами

В Приморском крае 74-летнюю местную жительницу и ее 84-летнего супруга обнаружили мертвыми в их доме. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Тела пенсионеров были найдены их зятем утром 7 ноября 2022 года в поселке под Находкой. Обнаружив родителей своей супруги без признаков жизни, мужчина сообщил об этом в правоохранительные органы.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили на телах россиян признаки насильственной смерти: вероятно, супруги скончались в результате ударов по голове тупым предметом. В настоящий момент останки отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.