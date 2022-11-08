Обнаруженную без сознания на полу в кухне женщину пришлось откачивать, есть версия, что выбросив дочь, женщина пыталась покончить с собой, сообщил источник в правоохранительных органах. Не исключено, что она пыталась отомстить мужу.
Женщина доставлена в больницу в состоянии острого психоза, когда врачи смогут стабилизировать ее состояние, следователи приступят к допросу, передает «Комсомольская правда».
Уточняется, что Валерии Ф. 26 лет, несколько лет назад переехала в Москву из Курска, жила в Чертаново в съемной квартире. Несколько месяцев назад развелась с отцом девочки.
«В метриках пострадавшая девочка записана под фамилией отца, который является уроженцем одной из стран СНГ, также у малышки мусульманское имя», – сообщил источник.
По словам соседей, женщина какое-то время жила с ребенком одна. Не работала.
Ранее сообщалось, что женщина, используя малозначительный повод, взяла малолетнюю дочь на руки и, подойдя к окну дома, расположенного на Сумском проезде, выбросила ребенка с высоты 11-го этажа. Возбуждено уголовное дело.