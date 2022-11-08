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1 час назад

В московском детском саду воспитательница избила ребенка до сотрясения мозга

Мослента

В Москве шестилетний ребенок попал в больницу после того, как его в детском саду избила воспитательница. Об этом во вторник, 7 ноября, «Известиям» рассказали в детском учреждении района Северный.

В московском детском саду воспитательница избила ребенка до сотрясения мозга
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

По имеющейся информации, воспитательница из-за непослушания ударила мальчика по голове в область виска, в результате чего ребенку стало плохо, его стошнило. Приехавшие на место медики отвезли пострадавшего в Детскую городскую клиническую больницу №13 имени Н.Ф. Филатова. В медицинском учреждении мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Сообщение о произошедшем было передано в Бутырский межрайонный следственный отдел и Бутырскую межрайонную прокуратуру.

Ранее стало известно, что 26-летняя москвичка выбросила годовалую дочь в окно с 11-го этажа.

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