Появились подробности изнасилования россиянки в Турции

45-летняя женщина обратилась в отдел полиции района Гольяново с заявлением об изнасиловании. По ее словам, отдыхая в Турции она стала жертвой группового изнасилования. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Как рассказала женщина, она с супругом и дочерью отдыхала в Анталье. У аниматора в отеле по имени Рашит семья купила несколько активностей. В какой-то момент выяснилось, что россияне переплатили 150 евро. Встретив позднее аниматора, женщина напомнила о долге и тот предложил ей прокатиться до ближайшего банкомата.

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Рядом оказался кузен Рашита с мотоциклом, который и повез их якобы к банкомату. Однако в итоге россиянку привезли к берегу моря и предложили заняться сексом втроем. После ее отказа, мужчины изнасиловали женщину. Вернувшись в отель, она потребовала у сотрудников вызвать полицию. Однако те не смогли связаться по телефону с отделением, а на утро в полиции никого не оказалось. Сам аниматор исчез. По мнению женщины, сотрудники отеля его прикрывают.

«В общем, подать заявление об изнасиловании в Турции женщине так и не удалось. Поэтому она решила это сделать, вернувшись в Россию», - рассказал источник в правоохранительных органах.

Сейчас материалы дела находятся в Следственном комитете, однако заниматься расследованием на территории Турции они не могут. По словам адвоката и бывшего следователя МВД Александра Карабанова, сообщения о преступлениях против российских туристов в курортных странах не редкость, так как местные власти, полиция не стремятся возбуждать уголовные дела и проводить расследование. Турецкое правосудие всегда занимает сторону местного жителя.

«И тут есть несколько причин. Во-первых, полицейские понимают, что заявитель - иностранец, который в ближайшее время покидает страну и не сможет участвовать в следственных мероприятиях. То есть, не хотят заморачиваться. При этом если преступление совершается на территории отеля, сам отель постарается данный факт скрыть и не будет помогать устанавливать причастность его сотрудника к преступлению. Он в этом не заинтересован», - рассказал адвокат.