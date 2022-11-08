На въезде на Крымский мост нашли гранату

В одном из биотуалетов на Крымском посту обнаружили гранату РГД-5. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Гранату нашли строители и вызвали полицию. На место приехали саперы и обезвредили боеприпас.

По данным Mash, владелец гранаты решил избавиться от нее перед досмотром - она была найдена в туалете, расположенном у поста ДПС на въезде со стороны полуострова.

В августе гранату нашли в автобусе, следовавшем из Херсона в Симферополь.