На въезде на Крымский мост нашли гранату

В одном из биотуалетов на Крымском посту обнаружили гранату РГД-5. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Гранату нашли строители и вызвали полицию. На место приехали саперы и обезвредили боеприпас.
По данным Mash, владелец гранаты решил избавиться от нее перед досмотром - она была найдена в туалете, расположенном у поста ДПС на въезде со стороны полуострова.
В августе гранату нашли в автобусе, следовавшем из Херсона в Симферополь.
Служебные собаки, натренированные искать оружие и взрывчатку, заинтересовались одним из пассажиров. Оказалось, что 57-летний мужчина прятал гранату под одеждой.