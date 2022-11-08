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38 минут назад

Вулкан на Камчатке вновь активизировался

Lenta.ru

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил два столба пепла, один из которых достиг высоты пять тысяч метров над уровнем моря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Вулкан на Камчатке вновь активизировался
Фото: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. ДемянчукИнститут вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. Демянчук

Из-за активизации вулкана в районе установлен оранжевый код авиационной опасности. МЧС уточняет, что на пути пеплового шлейфа отсутствуют населенные пункты и не проходят туристические маршруты. Накануне, 7 ноября, Шивелуч выбросил первый столб пепла в семь тысяч метров.

Шивелуч является одним из самых крупных вулканов на полуострове. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Летом жителей двух населенных пунктов Камчатки предупреждали о падении пепла из-за выбросов на вулкане.

Ранее в октябре на Курильских островах зафиксировали извержение сразу двух вулканов. По данным ОТР, извержение началось на вулканах Чикурачки (на высоту шесть километров) и на сопке Алаид (на восемь километров). Оба вулкана выбросили столбы пепла и газов.

Происшествия,МЧС России,
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