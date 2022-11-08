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1 час назад

В биотуалете на Крымском мосту нашли гранату РГД-5

Газета.Ru

Боеприпас РГД-5 нашли в биотуалете на Крымском посту, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации СМИ, опасную находку обнаружили местные строители в кабинке туалета, расположенного прямо у поста ДПС при въезде на мост со стороны Крыма. По предварительным данным, владелец снаряда пытался скрыть его перед досмотром.

Саперы проверили объект и обезвредили гранату, уточняет издание.

РГД-5 — советская наступательная ручная граната, относится к противопехотным осколочным ручным гранатам дистанционного действия наступательного типа.

Происшествия,Видео,ГИБДД,
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