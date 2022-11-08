ФСБ сообщила о задержании диверсантов СБУ в Херсонской области

В Херсонской области задержали девятерых диверсантов из Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили теракты против высокопоставленных членов администрации региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) РФ.

По информации ФСБ, кураторы диверсионной группы — сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей — скрываются за пределами РФ. В рамках оперативных мероприятий правоохранители изъяли более 5 килограммов пластида, электродетонаторы, три готовых к применению гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, а также специальные средства разведки.

Также силовики обнаружили и обезвредили заминированное авто, с помощью которого сотрудники СБУ собирались совершить покушение на работников городской администрации.