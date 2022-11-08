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1 час назад

ФСБ сообщила о задержании диверсантов СБУ в Херсонской области

Никита Бородкин

В Херсонской области задержали девятерых диверсантов из Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили теракты против высокопоставленных членов администрации региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) РФ.

ФСБ сообщила о задержании диверсантов СБУ в Херсонской области
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации ФСБ, кураторы диверсионной группы — сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей — скрываются за пределами РФ. В рамках оперативных мероприятий правоохранители изъяли более 5 килограммов пластида, электродетонаторы, три готовых к применению гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, а также специальные средства разведки.

Также силовики обнаружили и обезвредили заминированное авто, с помощью которого сотрудники СБУ собирались совершить покушение на работников городской администрации.

Возбуждено уголовное дело по ст. 361 УК РФ («Акт международного терроризма»). Подозреваемые заключены под стражу.

Происшествия,Армия,ФСБ,СБУ,
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