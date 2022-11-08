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38 минут назад

ФСБ задержала иностранца за вербовку россиян в ИГ

Lenta.ru

В Алтайском крае ФСБ задержала иностранца за вербовку граждан в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ). Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

ФСБ задержала иностранца за вербовку россиян в ИГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным спецслужбы, мужчина, в частности, пытался завербовать в ИГ своего знакомого. Во время бесед с ним он оправдывал радикальные методы борьбы с «неверными», пропагандировал террористическую идеологию и убеждал собеседника уехать за границу и вступить в ряды ИГ.

После задержания в отношении вербовщика возбудили дело. Центральный районный суд Барнаула отправил его в СИЗО.

18 октября сообщалось, что в Барнауле студент получил девять лет колонии за финансирование террористов из ИГ.

Происшествия,ФСБ,Исламское государство,
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