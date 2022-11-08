Пенсионерка по просьбе мошенников сбросила с балкона 400 тыс. руб.

«Предварительно установлено, что на телефон 76-летней москвичке, проживающей на ул. Лесная, поступил звонок от незнакомца. Мужчина представился сотрудником полиции и в ходе беседы рассказал, как вести себя в случае звонка злоумышленника. По его словам, необходимо выполнить все указания звонившего, и уверил, что ситуация будет под контролем у полицейских. Спустя некоторое время пенсионерке поступил еще один звонок. Мужчина на другом конце провода, угрожая, велел снять денежные средства с банковского счета и сбросить их с балкона, что пожилая женщина и сделала. Спустя некоторое время пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Материальный ущерб составил 400 тыс. руб.», - говорится в сообщении.