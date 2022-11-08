Пенсионерка по просьбе мошенников сбросила с балкона 400 тыс. руб.

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении у 76-летней женщины 400 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
«Предварительно установлено, что на телефон 76-летней москвичке, проживающей на ул. Лесная, поступил звонок от незнакомца. Мужчина представился сотрудником полиции и в ходе беседы рассказал, как вести себя в случае звонка злоумышленника. По его словам, необходимо выполнить все указания звонившего, и уверил, что ситуация будет под контролем у полицейских. Спустя некоторое время пенсионерке поступил еще один звонок. Мужчина на другом конце провода, угрожая, велел снять денежные средства с банковского счета и сбросить их с балкона, что пожилая женщина и сделала. Спустя некоторое время пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Материальный ущерб составил 400 тыс. руб.», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на территории Московской области. Им оказался 28-летний житель Подмосковья. Со слов злоумышленника, часть похищенных денежных средств он перевел сообщнику, другой частью распорядился по своему усмотрению.
По данному факту следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), уточняется в материале. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание соучастников, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.