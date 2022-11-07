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1 час назад

Самолет рейса Стамбул - Екатеринбург совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи

ТАСС

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Стамбула в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи после сообщения о разгерметизации салона.

Самолет Стамбул - Екатеринбург совершил экстренную посадку в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом ТАСС в понедельник сообщили в экстренных службах.

Самолет со 100 пассажирами на борту готовится к аварийной посадке в Сочи из-за разгерметизации

"В Сочи экстренно сел пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 рейса Стамбул - Екатеринбург после срабатывания датчика разгерметизации. Посадка прошла в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

По его словам, самолет набрал высоту чуть более 10 тыс. м, но потом начал снижаться.

"Аварийная ситуация возникла над Черным морем примерно через 18 минут после вылета", - добавил представитель экстренных служб.

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