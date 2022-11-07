Самолет Стамбул - Екатеринбург совершил экстренную посадку в Сочи

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Стамбула в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи после сообщения о разгерметизации салона.

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Об этом ТАСС в понедельник сообщили в экстренных службах.

"В Сочи экстренно сел пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 рейса Стамбул - Екатеринбург после срабатывания датчика разгерметизации. Посадка прошла в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

По его словам, самолет набрал высоту чуть более 10 тыс. м, но потом начал снижаться.