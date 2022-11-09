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13 минут назад

ФСБ рассказала о высокопоставленном украинском разведчике, разоблачённом в России

RT на русскомиещё 2

ФСБ рассказала о высокопоставленном украинском разведчике-нелегале, разоблачённом в России.

ФСБ рассказала о разоблаченном в России высокопоставленном украинском разведчике
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Им оказался полковник Главного управления разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что он был осуждён совокупно на 19,5 лет колонии.

«Вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении полковника нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Штыбликова Д.А., признанного виновным в совершении государственной измены», — говорится в пресс-релизе ЦОС ФСБ.

Как уточняется, в 2014 году после вхождения Крыма в состав России Штыбликов по заданию украинской разведки остался на полуострове и получил гражданство России.

Устроившись на гражданскую позицию в одну из воинских частей Черноморского флота, он передавал Киеву сведения о деятельности воинских частей в Крыму, что составляло гостайну.

В начале ноября сообщалось, что готовившего диверсию на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму агента украинских спецслужб арестовали.

У него изъяли три взрывных устройства фугасного типа и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов полуострова.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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