Первый заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой утверждает, что к теракту на Крымском мосту может быть причастен бывший офицер разведки Соединенного Королевства, а ныне — советник главы МИД Литвы Кристофер Найджел Доннели. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В теракте на Крымском мосту четко прослеживается британский след. Тщательно продуманный план террористической операции, многоходовка и координация – все указывает на причастность западных спецслужб, действующих по заказу правительства Великобритании», — считает парламентарий.

По его словам, Доннели неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов как активный участник и исполнитель антироссийских программ.

Луговой утверждает, что бывший офицер британских спецслужб еще в 2014 году предлагал «заминировать Севастопольскую бухту» и установить у границ полуострова «санитарный кордон с войсками и минами».

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении работ по усилению опор Крымского моста.