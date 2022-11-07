В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
13 минут назад

В Госдуме заявили о причастности спецслужб Британии к теракту на Крымском мосту

Газета.Ru

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой утверждает, что к теракту на Крымском мосту может быть причастен бывший офицер разведки Соединенного Королевства, а ныне — советник главы МИД Литвы Кристофер Найджел Доннели. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В теракте на Крымском мосту четко прослеживается британский след. Тщательно продуманный план террористической операции, многоходовка и координация – все указывает на причастность западных спецслужб, действующих по заказу правительства Великобритании», — считает парламентарий.

По его словам, Доннели неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов как активный участник и исполнитель антироссийских программ.

Хуснуллин рассказал о проекте восстановления Крымского моста

Луговой утверждает, что бывший офицер британских спецслужб еще в 2014 году предлагал «заминировать Севастопольскую бухту» и установить у границ полуострова «санитарный кордон с войсками и минами».

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении работ по усилению опор Крымского моста.

8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Из-за этого частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не пострадала.

Происшествия,Видео,Крымский мост ЧП,Андрей Луговой,Марат Хуснуллин,Владимир Путин,НАК,Госдума,Правительство РФ,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители